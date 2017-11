Ligue 1

Sans forcer, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Nantes (4-1), ce samedi, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1.Largement dominateurs, les Parisiens manquaient deux belles occasions d’ouvrir la marque d’entrée par Neymar puis Cavani. Pas de quoi inquiéter des Nantais bien regroupés mais qui n’hésitaient jamais à se projeter vers l’avant. Petit à petit, les Canaris prenaient confiance et jouaient plus haut, gênant des Franciliens peu inspirés et beaucoup trop brouillons. La demi-heure passée, les partenaires de Neymar mettaient néanmoins un peu plus de rythme et obligeaient leurs adversaires à reculer.C’était alors que Cavani sortait de sa boite. Sur un contre mené par Pastore, El Matador se mettait en position de tir et crucifiait Tatarusanu d’une frappe à ras de terre (1-0, 38e). Le déclic pour le PSG, qui faisait le break par Di Maria, heureux de voir son centre de la droite terminer au fond des filets (2-0, 41e). Paris avait fait le plus dur…Mais au retour des vestiaires, Claudio Ranieri décidait de changer sa tactique en lançant Iloki et Nakoulma. Des choix payants puisque le premier servait Dubois, qui remettait intelligemment pour le Burkinabè, sans pitié face à Areola (2-1, 60e). Logique tant les Parisiens faisaient preuve de suffisance... Mais Pastore, en forme ce soir, se chargeait de creuser l’écart au score avec l’aide de Tatarusanu, coupable d’une faute de main sur la frappe de l’Argentin (3-1, 67e).Émoussés physiquement, les joueurs du FCN avaient laissé passer leur chance. Sur un cafouillage dans la surface, les Nantais craquaient une nouvelle fois puisque Cavani inscrivait un nouveau but plein d’opportunisme (4-1, 78e). Un résultat qui aurait pu être bien plus sévère sans les deux occasions manquées par l’Uruguayen, puis par Neymar, en fin de rencontre. Qu’importe pour le PSG, qui poursuit sa route en tête du classement.