À partir d'aujourd'hui, les membres Xbox Live Gold peuvent profiter de bonnes affaires sur les jeux numériques Xbox. Les membres Xbox Live Gold bénéficient d'une avance exclusive de 4 jours , avec des économies allant jusqu' à 65% sur les jeux numériques Xbox, les films, les membres reçoivent également jusqu' à 10% de plus en plus d'économies sur les offres de jeux Black Friday existants.Gold Early Access dure jusqu'au 20 novembre, alors c'est le bon moment pour trouver le cadeau idéal pour vous, vos amis ou votre famille.Pendant cette période le Xbox LIVE Gold et le Xbox Game Pass seront tous les deux à 1$ pour 1 seul et unique mois.Pour la liste des promotions du Black Friday 2017 Xbox France vous oriente vers Xbox Live.fr qui a effectuer un gros travail .Quel seront vos achats pour cette période du Black Friday ?