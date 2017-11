Critiques

Je suis un peu gavé. A chaque fois que je dois commencer la critique d’un film du DC Extended Universe, je suis obligé de rappeler une tonne de choses pour montrer patte blanche auprès du net. Il y a un vrai mouvement des fans de cet univers cinématographique sur le net qui gueule au complot de la part des critiques pour justifier le fait qu’ils aiment des films boiteux, comme si il y avait de la honte quelque part.Des critiques n’aiment pas un film que vous aimez ? Mais dans ce cas pourquoi vous en avez quelque chose à faire puisque vous, vous l’avez apprécié ? Je ne comprends vraiment pas cet état d’esprit. Les critiques ne sont pas là pour être des dictateurs de la pensée, à vous dire ce qu’il faut aimer ou non. Je suis un amoureux inconditionnel de Batman et Robin, film ô combien haï par le plus grand nombre. Pourtant je l’adore, ce film me fait énormément rire à chaque fois que je le regarde. Je sais qu’il est mauvais objectivement, mais ça ne va pas changer le fait que je l’aime beaucoup ce bougre de canard boiteux ! Alors je tente de ma très maigre exposition un petit message de paix : contentez-vous d’aimer le film, arrêtez de vous concentrer sur l’avis des autres et de gueuler au complot parce que les avis en question sont différents du votre.Par contre, ne cherchez même pas à me défendre cette saloperie Suicide Squad. Là même en étant le plus ouvert de la terre, je ne pourrais décemment pas vous écouter sans me foutre de votre mouille intérieurement.Bref, revenons à nos moutons : le cinquième film du DC Extended Universe est là et c’est un mastodonte, puisqu’il s’agit de Justice League, la fameuse réunion des plus grands héros DC. Et j’ai grandi avec les dessins animés DC. Batman, Superman et La Ligue des Justiciers. Je trouvais ces séries vraiment géniales. Je continue encore de le penser d’ailleurs. Donc mon coeur d’enfant (le métaphorique, pas un des coeurs d’enfant de ma collection personnelle) avait cet amour et ces attentes autour du film. Mais mon coeur d’adulte (enfin c’est vite dit) me rappelle que l’univers étendu DC est pour le moment plutôt instable et vu le bordel qu’instaure la Warner dans chacun des projets, ça risquait de ne rien donner de bon.Désolé les fans de DC … ce n’est pas avec Justice League que les retours critiques vont être positifs. Vous aurez toujours Wonder Woman pour vous. Mais ça va encore être le seul film avec des bons retours. Attaquons-nous au mastodonte qu’est Justice League. Bien évidemment, il n’y aura pas le moindre spoil dans cet article !