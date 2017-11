Un nouveau patch a été déployé sur Overwatch, entre autres nerfs et équilibrages (coucou Ange) dont vous trouverez le détail ici voici que Moira est déjà disponible pour tous, c'est, je crois, la première fois qu'il s'écoule aussi peu de temps entre l'annonce d'un héros, son arrivé sur le PTR puis sur les serveurs publiques, ça fait plaisir !Pour finir sachez que le jeu est disponible à l'essai gratuitement du 17 novembre 2017 à 20h au 21 novembre 2017 à 8h59 (ça c'est précis)En espérant vous croiser nombreux sur les serveurs de jeu, à plus !

Who likes this ?

posted the 11/16/2017 at 08:59 PM by darksly