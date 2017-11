Annonce faite sur Facebook (il y a 2 semaines)NBA Playgrounds "nouvelle édition" (ce n'est pas le non officiel)inclut l'ensemble des nouveautés déjà existant sur PS4/XOneSi vous avez déjà le jeu NBA Playgrounds sur Switchvous aurez tous les ajouts manquants :45 Nouveaux joueurs15 joueurs pourront être utilisés sous les couleurs d'une seconde franchisePrise en charge du chat vocal en ligneUn premier DLC (disponible sur PS4/XOne) arrivera par la suite8 rookies3 nouveaux tournois et leurs terrains3 nouvelles couleurs de balles

posted the 11/16/2017 at 06:44 PM by nicolasgourry