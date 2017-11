Sen no Kiseki / Trails of Cold Steel





Le Remaster en 4K du premier Trails of Cold Steel daté au Japon sur PS4 !

Annoncé il y a quelques jours, voila que Falcom annonce que The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel : Kai - Thors Military Academy 1204 - sortira très exactement le 8 mars 2018 au Japon sur PlayStation 4. Le jeu coûtera 3,980¥ dans sa version boîte et 3,500¥ en dématérialisé. Les premières copies du jeu contiendront une veste spéciale de la Classe VII.



The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel : Kai - Thors Military Academy 1204 - est donc un Remaster en 4K de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel , qui est sorti sur PlayStation 3 et PS Vita en 2013. Cette nouvelle version sera bien évidemment compatible avec les données des anciennes versions et ajoutera de nouvelles fonctionnalités.



Voici un aperçu du jeu fourni par Falcom :

■ 60 images par seconde, compatibilité 4K et qualité sonore améliorée, mais également la nouvelle fonction "High-Speed Skip" !



En plus de la prise en charge du 60fps, de la résolution en 4K et d'une qualité sonore encore plus élevée pour la musique de fond dans le jeu, une fonction pour sauter très rapidement toutes les scènes et dialogues a été rajoutée pour satisfaire la demande des joueurs. Appréciez l'histoire ou si vous voulez, accélérer l'histoire. En appuyant sur un bouton, le mode "High-Speed Skip" peut doubler la vitesse des événements et même pendant l'exploration. Tandis qu'en combat, la vitesse sera multipliée par quatre.



■ Compatibilité avec les données de sauvegarde de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel et The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III !



En lisant les données de sauvegarde de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III , vous pourrez débloquer des éléments bonus tels que des costumes in-game, des points de collision MAX et pas moins de 300 000 Mira pour votre seconde partie. Cette version prendra également en charge les données de sauvegarde de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel sur PlayStation 3 et PS Vita. En chargeant ces données de sauvegarde, vous pourrez continuer l'histoire au moment ou vous vous êtes arrêtés dans The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel : Kai - Thors Military Academy 1204 .