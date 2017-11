Shining





Ce Remaster sortira sur PlayStation 4 le 29 mars 2018 !

Annoncé plus tôt cette semaine par le magazine Weekly Famitsu via un scan, voila que Sega dévoile le nouvel opening, mais également les premières captures d'écran et informations officielles de Shining Resonance Re : frain , qui rappelons-le, sortira le 29 mars 2018 au Japon sur PlayStation 4. Cette version remasterisée de Shining Resonance , sortie en décembre 2014, uniquement au Japon et sur PlayStation 3 disposera de graphismes améliorés, mais également de nouveaux éléments tels que le "Mode Refrain" et divers ajustements de gameplay. Enfin et là c'est une bonne nouvelle, la totalité des DLC du jeu seront présents d'office sur la galette, ce qui représente au total plus de 150 contenus téléchargeables.



Voici les détails en question :

■ Qu'est-ce que Shining Resonance Re : frain ?



Un joyau dans le genre Fantaisie RPG ressuscité sur PS4







Le joyau bien connu des joueurs et sorti en 2014, a savoir le fantastique Shining Resonance apparaît enfin sur PlayStation 4 ! Profitez du jeu avec de magnifique visuels en haute-définition, le tout en 60fps. Il y a également une nouvelle chanson thème nommé "Towairo no Aria" et qui est chanté par l'héroïne du jeu Kirika Towa Alma (doublée par Saori Hayami) et Sonia Branche (doublée par Asami Seto).



Tous les contenus téléchargeables inclus (soit plus de 150 DLC)







La totalité des DLC (soit plus de 150 contenus téléchargeables) de la version originale sont directement inclus dans cette version. Profitez de la totalité du contenu, y compris les événements supplémentaires pour chaque personnage, des donjons supplémentaires générés aléatoirement, des costumes de maillots de bain et d'idoles, et bien plus encore. C'est la version définitive de Shining Resonance .



■ Nouveau mode : le "Mode Refrain" !







Le tout nouveau "Mode Refrain" dans lequel une histoire non incluse dans la version originale se déroulera a été rajoutée. Profitez d'une nouvelle aventure avec les populaires personnages Excela Noa Aura et Jenius Aeon, qui n'ont pas pu devenir des personnages jouables dans l'histoire principale et ce dès le début du jeu. Bien évidemment, les événements noctures et les rendez-vous sont également inclus.



■ Édition Limitée "Premium Fan Box" !







Pour 9,490¥, l'édition limitée "Premium Fan Box" de Shining Resonance Re : frain contiendra ceci :



* Un exemplaire de Shining Resonance Re : frain sur PlayStation 4.



* Une boîte spéciale dotée d'une nouvelle illustration.



* Un fan book nommé "Shining Magazine" - Un livre officiel de plus de 80 pages au format A4 compilé par AlbionWorks et dirigé par le character designer du jeu Tony Taka.



* Un Drama CD de Shining Resonance Re : frain nommé" Ryuusou Kishi no Hibi". Une série dramatique familière avec une autre histoire racontée par des personnages.



* Un CD de la chanson thème "Towaira no Aria" - Un CD avec la nouvelle chanson thème produite par Elements Garden. Cette chanson sera interprété par Kirika Towa Alma (doublée par Saori Hayami) et Sonia Branche (doublée par Asami Seto).



■ Figurine en maillot de bain de Kirika et DX Pack !







Alphamax sortira une figurine de Kirika de 26cm de haut (sur un piédestal) portant le nouveau maillot de bain "Crimson Lotus" pour un tarif de 12,800¥ et qui sortira en mars 2018. La figurine sera entièrement fabriquée sur commande et les précommandes seront disponibles jusqu'au 4 décembre.



De plus, via le Sega Store, les précommandes sont désormais ouvertes pour la version "DX Pack" de Shining Resonance Re : frain et cette version coûtera pas moins de 20,293¥



Voice au passage ce que cette édition très coûteuse contiendra :



* Un exemplaire de Shining Resonance Re : frain .



* Une figurine de Kirika Towa Alma avec le maillot de bain "Crimson Lotus".



* Un exemplaire du maillot de bain "Crimson Lotus".



* Bonus exclusif au Sega Store : Une tapisserie du maillot de bain de Marion Lu Shila au format B2 et dont l'illustration est faite par Tony Taka.