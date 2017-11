Quelques jour après Sony ,Microsoft dégaine , Microsoft se montre encore plus acharné et c'est sur Twitter que Phil Spencer précise les plans de Microsoft pour le Black Friday.qui sera commercialisée à 199$ pendant le Black Friday. Microsoft en profite pour rappeler que la console est doté d'un lecteur Blu-ray 4K et qu'elle est compatible avec le HDR.Des promotions seront mise en place aussi côté licence maison avec des réductions allant jusqu'àsuretseront vendus 20$ de moins sur le prix de base à partir du 23 novembre .Coté manette les manette personnalisable auront eux aussi une Promotion de 15% sur Xbox Design Lab, Pendant cette période le Xbox LIVE Gold et le Xbox Game Pass seront tous les deux à 1$ pour 1 seul et unique mois.Concernant la Xbox One X la seul promotion est lié a la Manette Élite que vous pourrez avoir pourde moins pour l'achat de la Xbox One XD'ailleurs le Black Friday commence vendredi sur le Xbox live en avance de 1 semaine pour les membres Gold .Qu'attendez vous du Black Friday sur le Xbox Live ?