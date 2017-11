Pour cette version "Overdrive"Tout les DLC sortie jusqu’à présent seront inclus (Personnage/Musique/Costume).Un rééqulibrage sur le placement des ennemis et leur compétences.Le multijoueur online et les classements associés seront ajoutés par le biais d'une mise à jour ( début 2018 )Jeu traduit en Français.

Who likes this ?

posted the 11/15/2017 at 12:32 PM by nicolasgourry