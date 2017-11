animes

nous propose de découvrir la série, l’adaptation en anime du manga Food Wars de Yuto Tsukuda et Saeki Shun. L'anime s'intitulera Shokugeki no Soma: San no Sara (Food Wars! The Third Plate) et sera diffusé à partir d'octobre 2017, au Japon et en France sur Crunchyroll.L’histoire nous propose de suivre l’apprentissage de Sôma, un jeune Chef fier de son restaurant familial et bien décidé à succéder à son père. Lorsque ce-dernier décide de fermer boutique et d’envoyer Sôma à l’académie Tootsuki, l’école qui forme l’élite de la restauration, le jeune homme découvre un univers à mille lieues de celui qu’il connaissait. Extrêmement exigeante, sa nouvelle académie n’hésite pas à soumettre ses élèves à des exercices tous plus ardus les uns que les autres et à faire s’affronter les apprentis dans des duels culinaires pour évaluer leurs capacités. Et malheur à ceux qui n’auraient pas le niveau : l’expulsion est un sanction fréquente à l’académie Tootsuki ! Confiant dans ses propres talents, le jeune homme est bien décidé à montrer à tous ceux qui n’ont jamais servi un client de leur vie qui est le meilleur Chef parmi tous les aspirants...etJûni Taisen: Zodiac War ep 7 vostfrCrunchyroll nous propose de découvrir la nouvelle série Jûni Taisen: Zodiac War ep 7 vostfr. L’histoire est adaptée d’un roman de NisiOisiN, l’auteur de la saga Monogatari, publié au Japon en 2015 par Shûeisha. L'anime sera réalisée par Naoto Hosoda (Mirai Nikki) et produite par le studio Graphinica (Chain Chronicle). . Elle débutera, dès le 3 octobre 2017 sur Crunchyroll.fr.Histoire :Tous les douze ans, un grand tournoi voit s’affronter les douze plus valeureux guerriers, chacun représenté par un signe de l’astrologie chinoise. L’enjeu est de taille, car le souhait du gagnant est exaucé, quel qu’il soit ! Manipulations, meurtres, ces combattants sont prêts à tout pour éliminer leurs adversaires, car seul le dernier survivant remportera la victoire.