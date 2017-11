Gust





La sortie occidentale du jeu trois mois après la sortie Japonaise !



Après les informations du début de semaine fournies par Gust et Koei Tecmo concernant le contenu du jeu et certains personnages, voila que le RPG alchimique de Gust , savoir Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings se trouve une date de sortie Américaine, mais surtout Européenne. En effet, Koei Tecmo vient d'annoncer que le jeu sortirait le 28 mars en Amérique du Nord et ld 30 mars en Europe sur PlayStation 4, Switch et Steam. En précisant qu'il sortira sur les deux consoles en boîte et en dématérialisé, tandis que la version Steam se fera uniquement en dématérialisé.



De plus,lLes précommandes auprès de certains revendeurs (comme Amazon par exemple) ou en ligne via la Steam comprendront des costumes des anciennes alchimistes Marie et Elie. Le contenu bonus en question comprend également un set d'objets alchimiques utiles et des musiques de combat. Les joueurs qui achèteront le jeu sur le PlayStation Store durant les quatre premières semaines de son lancement recevront également deux thèmes personnalisés pour la PlayStation 4.



Enfin, pour ce qui est du territoire Japonais, Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings sortira le 21 décembre 2017 sur PlayStation 4, Switch et PS Vita, que ce soit en boîte et en dématérialisé.



