Mais quel est ce blob visqueux et gélatineux ? Il s’agit d’un bryozoaire d’eau douce qui a élu domicile dans un étant appelé Lost Laggon, à Vancouver (Colombie-Britannique, Canada). Kathleen Stormont, de la Stanley Park Ecology Society, a expliqué au Vancouver Courier : “C’est un peu comme une gelée de trois jours, un peu ferme mais gélatineuse”. Puis, plus scientifiquement : “C’est une colonie de minuscules organismes qui aiment vivre ensemble. Ils ont une lignée très ancienne qui n’a pas changé depuis des centaines de milliers d’années”. Un aspect peu ragoûtant, mais une créature utile En réalité donc, il ne s’agit pas d’un seul animal (ici, 60 centimètres) mais d’une myriade d’êtres agglutinés ensemble, après clonage d’un premier specimen. Ensemble, ils jouent un rôle dans la filtration de l’eau douce, en l’absorbant et en la rejetant après n’en avoir gardé que la nourriture nécessaire. Ce qui leur permet de rester collés ensemble, c’est la substance sécrétée par chaque pectinatelle. Le specimen retrouvé dans cet étang pourrait provenir… du Mississippi. SciencePost précise que “Les bryozoaires peuvent en effet migrer vers d’autres masses d’eau, les spores larvaires étant transportées d’un étang à l’autre en s’accrochant aux pattes des canards par exemple”. Ptain la nature quand meme.

posted the 11/13/2017 at 12:00 AM by kurosama