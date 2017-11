Alors que Eiichiro Oda avait annoncé il y a un an que 2017 serait marqué par la fin de Whole Cake Island, la Rêverie et le début de Wa no Kuni, une interview publiée dans le Super Kabuki II One Piece « Idai Naru Sekai » a permis d'apprendre que l'arc de Wa no Kuni ne débutera pas avant un ou deux ans ! Une annonce loin d'être étonnante puisque l'auteur de One Piece a vraiment du mal avec les estimations et que l'arc de Whole Cake Island semble être loin d'être terminé.Il en a également profité pour indiquer que l'arc de Wa no Kuni inclura une histoire liée à Ace.