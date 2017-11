animes

Crunchyroll nous propose de découvrir la nouvelle série RWBY saison 5 ep 4 vostfr. Il s’agit d’une websérie d’animation américaine réalisée en 3D cel-shading et très influencée par la pop culture nipponne. Diffusée gratuitement sur Internet depuis 2013, la série a fait l’objet d’un véritable phénomène, comptant de nombreux fans dans le monde entier. L'anime est réalisé par Kerry Shawcross et produit par le studio Rooster Teeth Productions. Les saisons 1 à 4 sont toujours disponibles gratuitement en VOSTFR sur Crunchyroll.Histoire :Ruby, Weiss, Blake et Yang poursuivent chacune leur voyage de leur côté, mais elles ont toutes la même destination : l'académie Haven. Certaines sont attirées par d'anciennes reliques tandis que d'autres veulent simplement plus de pouvoir, mais une chose est sûre, ce lieu sera le théâtre de la prochaine grande bataille pour Remnant. La seule question est de savoir qui, parmi tous ces participants, en sortira vainqueur ?Crunchyroll nous propose de découvrir la nouvelle série The Ancient Magus Bride ep 6 vostfr (Mahô Tsukai no Yome). L'histoire est adaptée d'un manga de Koré Yamazaki, publié au Japon depuis 2013 par Mag Garden. L'anime est réalisé par Norihiro Naganuma est produite par WIT Studio (L'Attaque des Titans, Kabaneri of the Iron Fortress, The Empire of Corpses).Une préquelle, sous la forme de 3 OAV, raconte une histoire inédite (disponible en VOSTFR sur Crunchyroll).Histoire :Chise Hatori a 15 ans. Elle n’a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l’existence remonte à la nuit des temps… Il la prend sous son aile pour faire d’elle sa disciple et lui annonce qu’à terme, elle deviendra son épouse. Alors, les aiguilles qui semblaient à tout jamais figées dans son cœur se mettent à tourner de nouveau, petit à petit…