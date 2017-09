Le jeu est disponible depuis le 3 Mars 2017 en exclusivité sur Nintendo Switch.Il est développé par Shin'en Multimedia.La mise à jour (Gratuite)est effective depuis 17h00 (en Europe) :6 nouveaux circuits Remix2 nouvelles coupes RemixLe nom des coupes et des circuits :Tepaneca HazeChuoku HabitatIce CoastCameron RacewaySunahara ValleyScorpio Mine+ Cette mise à jour permettra au Japonais d'acheter le jeu (pas encore sortie chez eux).Vidéo des "nouveaux" circuitsimages des "nouveaux" circuits

posted the 09/13/2017 at 07:30 PM by nicolasgourry