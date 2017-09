Critiques

Je sais ce que vous vous dites … Pourquoi est-ce que je viens vous faire la critique du film Mother de 1996 réalisé par Albert Brooks ? Tout le monde connait ce film par coeur ! Cela risque de vous être surprenant, mais un autre film Mother ! sort en 2017. Pour les différencier, on a un point d’exclamation en plus. Vous n’en avez jamais entendu parler ? C’est vrai que la promotion autour de ce film et de son actrice principale est très faible en ce moment.Bon, diminuons la dose de sarcasme deux minutes. Darren Aronofsky fait partie de ces réalisateurs qui ne me laisse jamais indifférent. Soit je trouve un de ses films barge et j’adore, soit je trouve un de ses films barge et je déteste. Mais c’est une qualité chez lui, je ne reste jamais de marbre devant un de ses films. Et son dernier né Mother ! semble ne laisser personne de marbre quand on voit les réactions et critiques que le film reçoit à travers la toile.Je comptais forcément vous en parler de base étant donné le réalisateur derrière, mais avec ses réactions le film devenait clairement un immanquable pour moi. Oui, je parle bien du réalisateur en guise de raison pour aller voir ce film. Désolé, je ne suis pas fan de Jennifer Lawrence du tout. Non seulement en tant qu’actrice (elle fait le boulot, mais un poil trop surestimée à mon goût de manière générale) mais aussi en tant que personne. Déclarer que les tempêtes aux États-Unis étaient une conséquence pour avoir voté Trump ? Oui, on ne devrait définitivement pas lui confier un micro.Mais je reste ouvert malgré tout. J’y vais sans le moindre a priori, ni aucunes attentes. Même si on me vend le film comme un chef d’oeuvre, je ne me fais jamais d’idées préconçues de peur d’être déçu. La bande-annonce du film me vend un tripe barge empruntant pas mal du côté du film Rosemary’s Baby (un petit bijoux que je conseille à tous si vous ne l’avez pas vu) et ça me plait. Mais je ne m’attendais qu’à ça : un nouveau trip barge de Darren. La question est de savoir maintenant si c’est un trip et j’adore, ou si il s’agit d’un trip et je déteste. Et cela tombe bien puisque cet article est là pour y répondre !