Adieu aux Régions....

Amélioration de la qualité des matchs !

Améliorations apportées au jumelage fondé sur les compétences

Quand aurons-nous ces changements dans le jeu?



La transition du jumelage régional au jumelage axé sur la qualité de service (QoS) se fera avec notre mise à jour de septembre. Suite à la sortie de la MAJ du matchmaking, nous allons mettre en œuvre les améliorations basées sur les compétences de jumelage avec le lancement de Ranked Season 2.



Quand a lieu la deuxième saison de classement?



La deuxième saison classée devrait maintenant avoir lieu à la mi-septembre, sauf dans les meilleurs délais pour mettre en œuvre ces améliorations. Nous voulons nous assurer que ces améliorations sont en place pour assurer les règles du jeu les plus équitables possible pour la prochaine saison. Restez à l'écoute pour une annonce de date précise en septembre.



Est-ce que vous allez combiner les rangs Xbox One et Windows 10 à n'importe quel moment?



Oui! Nous prévoyons d'avoir un système de classement uniforme plutôt que sur une base par plateforme pour passer à la saison 2. Nous annoncerons plus de détails sur cette transition à l'approche du temps.



Qu'en est-il des récompenses de placement?



Les récompenses sont basées sur votre classement le plus élevé pendant la saison, plutôt que sur votre placement final. Par exemple, si vous arrivez à Diamant et que vous subissez une série de pertes qui vous amènent à Onyx, ne vous inquiétez pas - vous avez obtenu votre récompense Diamant pour cette liste de lecture.



En raison du retard de notre cible antérieurement ciblée début Juillet / début Août pour la saison 2, nous avons DOUBLÉ les peaux d'armes qui seront accordées pour votre placement dans chaque playlist. Voici la liste mise à jour ci-dessous:







CŒUR



Team Deathmatch: Lancer, Snub



King Of The Hill: Overkill, Hammerburst



Dodgeball: Dropshot, Retro Lancer



Gardien: Boltok, agent de l'autorité



Course aux armes: Markza Mk. 1, EMBAR



Warzone: Boomshot, Couple Bow



Escalade: Gnasher, Snub



Exécution: Longshot, Boltok



Les récompenses de la saison 1 seront versées à votre compte dans les 2 semaines suivant la fin de la saison 1. Les récompenses de la saison 0 seront également distribuées à l'occasion de la transition vers la saison 2.



Nous sommes ravis de présenter ces améliorations à nos joueurs à l'approche du premier anniversaire de la sortie de Gears of War 4 (time flies!). Restez à l'écoute pour plus de nouvelles sur ces améliorations de jumelage et la saison 2 classée quand nous les avons.



Bonjour fans de Gears!Aujourd'hui, nous avons des nouvelles excitantes au sujet de la deuxième saison classée et des améliorations importantes dans les mois à venir.Nous avons écouté vos commentaires sur une variété de sujets concernant le jumelage, et nous profitons d'une transition saisonnière pour mettre en œuvre ces changements avant de commencer la prochaine saison.Le mois prochain, le jumelage régional sera supprimé de Gears of War 4, éliminant ainsi la nécessité de sélectionner une région dans le menu Options.Auparavant, les joueurs ne pouvaient jouer qu'avec d'autres joueurs de la même région. En supprimant les rencontres régionales, les joueurs auront plus de personnes avec qui faire des rencontres, ce qui se traduira par des matchs de meilleure qualité.Nous sommes ravis d'annoncer des mises à jour importantes de matchmaking ainsi que l'affichage de ping dans le jeu très demandé !En septembre, lorsque les joueurs commenceront à faire des matchs, ils chercheront d'abord un match sur leur meilleur centre de données. Si une correspondance n'est pas disponible, des centres de données supplémentaires seront ajoutés au fil du temps (en fonction de la latence et non de la région) jusqu' à ce qu'une correspondance soit trouvée. Le résultat final devrait se traduire par des allumettes de meilleure qualité avec la plus faible latence possible.De plus, nous ajoutons le ping au tableau d'affichage pour tous les joueurs afin que vous puissiez avoir une meilleure image de l'environnement en ligne dans lequel vous jouez actuellement.Nous continuons d'apporter des améliorations à notre jumelage basé sur les habiletés afin d'offrir les meilleurs jumelages compétitifs possibles lors du classement.À partir du lancement de la saison 2, nous apportons les améliorations suivantes:Un jumelage de compétences plus strict qui donne la priorité aux niveaux qui vous entourent - et donne plus de temps pour rechercher ces correspondancesPlacements de niveau plus précis pour chaque playlist