Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a parfaitement entamé sa campagne européenne avec une large victoire sur la pelouse du Celtic Glasgow (5-0) lors de cette 1ère journée de la Ligue des Champions. Dans une superbe ambiance au Celtic Park, où avait résonné un magnifique "You'll never walk alone" avant le coup d'envoi, Cavani, auteur d'un doublé, Mbappé et Neymar ont marqué.Dès l'entame, le Paris Saint-Germain annonçait la couleur en confisquant totalement le ballon. Repliés dans leur moitié de terrain, les Ecossais souffraient et Cavani lançait un premier avertissement avec un but refusé logiquement pour une position de hors-jeu. Mais, quelques instants plus tard, Neymar profitait d'un service parfait de Rabiot pour donner l'avantage au Paris SG (0-1, 19e). Les joueurs du Celtic pestaient contre l'arbitre pour une faute d'Alves au départ de l'action.Pas réellement inquiété ensuite, le PSG enfonçait le clou après la demi-heure de jeu. Tout d'abord grâce à Mbappé, trouvé par Neymar (0-2, 34e). Puis cinq minutes plus tard sur un penalty de Cavani, retenu dans la surface par Simunovic (0-3, 40e). Le trio offensif parisien a mis moins de 45 minutes pour s'illustrer ce soir. Supérieur techniquement, Paris écoeurait son adversaire et les supporters écossais, qui étaient plusieurs à quitter leurs sièges avant la pause.En seconde période, le Celtic a tenté de réagir. Tout d'abord dans l'impact, avec un Ralston un peu trop rugueux dans ses interventions, puis dans le jeu avec quelques opportunités, notamment grâce à Sinclair, auteur d'un joli numéro dans la surface parisienne avant de buter sur un Areola très solide ce soir avec notamment un nouvel arrêt face à Sinclair, dont il avait déjà repoussé un tir d'une main ferme. En maîtrise, Paris gérait finalement son avantage assez sereinement et inscrivait même un quatrième but avec un CSC du malheureux Lustig (0-4, 83e), puis un cinquième sur une tête plongeant de Cavani (0-5, 85e). Le PSG marque déjà les esprits !