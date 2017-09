Capcom

Cela avait été teasé à plusieurs reprises par divers détaillants et c'est désormais confirmé. Okami HD resortira donc sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 12 décembre en Amérique du Nord et en Europe, le tout aussi bien en boîte qu'en dématérialisé. C'est en tout cas ce qu'a annoncé aujourd'hui-même Capcom . Concernant le tarif, il sera vraiment très bas, puisque le titre de Hideki Kamiya coûtera 19,99$/19,99€. De plus, Comme annoncé ce matin, les versions consoles sortiront courant décembre au Japon, tandis que la version PC est attendue pour le 13 décembre sur ce même territoire.



Voici un résumé fourni par Capcom :

La version originale du jeu, sortie en 2006 et acclamée par la critique, mais également les joueurs a été salué et désigné comme l'uns des plus beaux jeux jamais créés, principalement à cause de son style graphique proche d'une oeuvre-d'art et nommé Sumi-e ink art style et sa beauté sera à couper le souffle grâce à son portage en haute-définition. Okami HD sera de plus compatible avec la PS4 Pro et la Xbox One X et proposera bien évidemment une résolution en 4K sur ces deux supports, ainsi que sur PC.



Dans Okami HD , les joueurs prennent le contrôle de Amaterasu, la déesse Japon,aise du soleil, qui habite dans le corps du loup blanc légendaire Shiranui et qui cherche à vaincre Orochi, un démon à huit-têtes et monstre tyrannique responsable de la ruine de ce monde. Les joueurs devront utiliser les capacités magiques de la déesse Amaterasu, ainsi qu'un arsenal d'objets, des attaques et les techniques du pinceau céleste pour reconstituer les terres du Nippon, histoire qu'il retrouve sa gloire passée et surtout sa vitalité. Durant sa route, Amaterasu croisera et aidera des personnages originaux et fascinants et devra se débarrasser de tout un tas d'ennemis pour débarrasser la terre sacré du Nippon de la malédiction du démon Orochi.



Au niveau des caractéristiques, les joueurs pourront choisir de jouer en écran-large en 4:3, qui était le format de la version d'origine de 2007. Les mini-jeux de la version originale lors des loadings est également de retour, permettant de glaner quelques objets comme des canines de démons qui pourront permettre aux joueurs de négocier divers objets in-game.