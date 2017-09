Critiques

Lire la critique de Mary

Marc Webb, un nouveau nom parmi la longue liste des réalisateurs qui ont volé trop près du soleil et qui s’y sont cramé les ailes. Cette comparaison a sans doute déjà utilisée des milliers de fois sur la toile pour qualifier ce soucis, mais que voulez-vous, elle fait sens. Pour ceux qui ne le savent pas, Marc Webb est le réalisateur derrière The Amazing Spider-Man et sa suite. Il devait également continuer pour l’éventuel troisième film qui n’est jamais arrivé, les résultats du second opus n’ayant pas satisfait Sony qui a revu sa copie pour le futur de la licence auprès de Disney.Mais Marc Webb est aussi et surtout le réalisateur de l’un de mes films préférés : (500) jours ensemble. Si vous ne l’avez pas vu, je vous conseille sincèrement d’arrêter à l’instant ce que vous faites et de me regarder ce film, il en vaut la peine.Alors quand j’apprends qu’il est revenu sur ses premiers amours en partant un peu loin des super-productions à plusieurs millions de dollars d’Hollywood pour se concentrer sur des films plus intimistes, mon intérêt était présent.Appelé initialement Gifted et sorti début avril aux États-Unis, le film s’appelle tout simplement Mary chez nous et ne sort que maintenant. Avec sa disponibilité sur le net en bonne qualité, je ne pense malheureusement pas que ce film sera un grand succès au box-office chez nous. La faute à ces dates de sorties en salles bien trop éloignées qui est un problème qui ne devrait plus en être un en 2017 selon moi. Mais ce n’est que mon avis à 2 centimes sur la question. La seule question qui compte ici est du coup de savoir si Mary mériterait au moins d’être un succès ou non.