Ligue 1 - 5ème journée

Olympique Lyonnais - En Avant Guingamp : 2-1 (1-0)

Buts : Mariano (19ème) et Fekir (72ème) pour l'OL ; Thuram (71ème) pour l'EAG.





LE FAIT DU MATCH



Guingamp s'est torpillé. Dominateurs face à des Lyonnais fatigués comme Martins-Pereira, Traoré ou Memphis, les Bretons ont eu les opportunités... Mais un manque d'agressivité en première mi-temps et un relâchement coupable en seconde les ont empêchés de ramener des points du Groupama Stadium. L'EAG n'a remporté qu'un match lors de ses quinze derniers déplacements, ç'aurait pu être celui-ci si la concentration et l'efficacité n'avaient pas fait défaut.





LES BUTS



1-0 (19ème) : Mariano Diaz ouvre le score ! L'attaquant hérite le ballon à une petite trentaine de mètres, la défense bretonne le laisse avancer... Terrible erreur puisque l'ancien Madrilène déclenche une frappe enroulée des 25 mètres. Karl-Johan Johnsson est trop court, le ballon à ras de terre meurt dans son petit filet.



1-1 (71ème) : Marcus Thuram égalise ! Corner pour Guingamp. Etienne Didot le frappe, Marcus Coco, Félix Eboa-Eboa et Marcus Thuram sont trois autour de Marcelo à la retombée du ballon, mais Anthony Lopes repousse la frappe... Sur Didot. Bis repetita, sauf que cette fois, Thuram peut remettre le ballon d'où il vient. Les deux formations sont à égalité.



2-1 (72ème) : Guingamp craque sur le coup d'envoi ! Memphis récupère un ballon mal négocié par par le milieu de terrain breton et réussit sa seule accélération du match. Il trouve Nabil Fekir qui élimine un défenseur guigampais, un deuxième défenseur guingampais... avant d'aller battre Karl-Johan Johnsson au duel.





L'HOMME DU MATCH



Mariano Diaz. L'attaquant lyonnais n'a pas seulement inscrit le premier but du match, il a surtout sonné la révolte alors que les siens n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre, au démarrage de chaque mi-temps. A chaque temps fort de l'EAG, le Dominicain a tenté une frappe, un dribble, une course pour réveiller ses partenaires. C'est ce qui l'a amené à l'ouverture du score, c'est aussi ce qui a amené l'OL à la victoire.





LES NOTES



OL : A.Lopes (6.5) - Rafael (5.5), Marcelo (4), Morel (6.5), Marçal (5.5) - Tousart (6.5), C.Martins-Pereira (4) - B.Traoré (4), Fekir (6), Memphis (4.5) - Mariano Diaz (7.5).



EAG : Johnsson (5.5) - Ikoko (6), Kerbrat (5), Sorbon (5), Rebocho (4) - Didot (5), Mo.Diallo (5.5), Deaux (5.5) - A.Camara (6), Briand (5), Thuram (7).