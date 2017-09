Le développeur Alberto Fustinoni, connu sous le pseudonyme Aftnet propose une nouvelle version de Retrix (LibretroRT). Retrix est un projet massif visant à porter tous les cores proposés par la Team LibRetro sur UWP. Retrix supporte actuellement la Nes, Snes, Sega Master System, Sega Game Gear, SG-1000, Megadrive, Gameboy, Gameboy Advance, mais depuis les dernières versions la Nintendo DSi, NEC PC Engine ou encore la PC-FX.La toute dernière version v1.8.14.0 qui a été mise en ligne il y a deux jours amène le support de Final Burn Alpha !Je commence a me dire que l'achat d'une Xbox One FAT a bas prix peut valoir le coup. Entre l'émulation Xbox 360, l'arrivée de l'émulateur de la premiére Xbox et les applications UWP, j'hésité j'hésite