Originalité, forte personnalité et gameplay exaltant font de Tenchu un jeu qui a marqué sa génération. Défrichant le genre infiltration 3D, quelques mois avant la bombe de chez Konami, Tenchu apporte un concept intéressant secondé par un gameplay créatif et surprenant. Qu'importe si aujourd'hui il accuse son âge aussi bien d'un point vu technique que d'un point de vue maniabilité, Tenchu reste une surprise et un soft unique dans la vaste ludothèque Playstation. Il a ceci de remarquable qu'il est un des trois premiers jeux de la série, riche en suite, et un des meilleurs surtout. En effet, Tenchu est par ailleurs une saga qui aura perdu de sa valeur au fil des années. Accumulant suites médiocres ou tout juste dispensables, la série ne se relèvera pas du traitement désastreux que lui a fait subir From Software en 2009 avec Tenchu : Shadow Assassins sur Wii et Playstation Portable. Le mariage avait pourtant bien débuté puisque c'est les futurs créateurs de Dark Souls qui avaient déjà conçus l'honnête Tenchu 3 : Wrath of Heaven à l'orée de la vie de la Playstation 2. Comme quoi, un bon coup d'essai ne garanti pas toujours le triomphe total.

Tenchu fut créé par le studio Acquire avec un postulat de départ fort ambitieux, celui d'exploiter pleinement les véritables caractéristiques d'un ninja tels qu'ils étaient décrit dans les histoires et légendes : agiles et furtifs. C'est surtout l'occasion à Acquire de damer le pion de quelques mois au mastodonte qui prépare son arrivée dans le genre infiltration en 3D : le Metal Gear Solid de Konami. Tenchu : Stealth Assassins bénéficie aussitôt d'une certaine popularité car sachant réaliser les fantasmes de toute une génération de joueur que des séries comme Shinobi ou Ninja Gaiden, au demeurant excellentes n'avaient pourtant pas put assouvir. Dans ces dernières, outre l'utilisation des shurikens, des sauts périlleux et des bonds contre les murs, le style de jeu se faisait surtout action et rentre-dedans à grand renfort de tranchant de sabre. La furtivité n'était jamais de mise.Tenchu nous embarque pour le Japon féodal, au XVIème siècle, probablement dans l'ère Sengoku, la plus emblématique et à coup sûr la plus guerrière de l'histoire ancienne du Japon. Tandis que le pays est sans cesse déchiré par les guerres de pouvoirs (Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu...), un seigneur refuse de prendre part aux conflits et favorise la paix. Cet homme sage, c'est Matsunoshin Godha. Pour maintenir la paix dans ses contrés, il s'entoure d'un clan de ninja fidèle commandé par deux guerriers de l'ombre : Rikimaru (力丸) et Ayame (彩女). Ensemble, ils vont déjouer les plans de marchands d'armes prêts à tout pour l'argent, traitres complotant contre leur daimyo et lutter dans les ténèbres pour éviter que leur province ne sombre dans la folie de la guerre. Mais quand le diabolique sorcier Mei-Oh cherche à détruire Godha à l'aide d'un guerrier-démon légendaire, Onikage, Rikimaru et Ayame doivent faire appel aux secrets ancestraux de leur ancêtres ninjas pour combattre les forces du mal...Déplacement silencieux, bondir sur les toits, passer d'une zone d'ombre à une autre, manier habilement le ninjato (un sabre plus court qu'un katana afin d'être dissimulé et transporté plus facilement par les ninjas. Sa lame est par ailleurs droite au lieux d'être incurvée afin que celle-ci ne s'accroche par dans les vêtements), et surtout égorger sans pitié ses adversaires... tout cela est possible dans Tenchu. Immédiatement, il en ressort deux aspects essentiels du gameplay du soft. Tout d'abord le plaisir de se sentir tel un nuage ténébreux qui se ballade au nez et à la barbe des gardes pour venir les empaler un à un sans que ceux-ci ne se rendent compte du terrible massacre qui a lieux. Rarement un jeu n'aura donné autant de satisfaction lorsqu'à la fin d'une mission, en se revoyant assassiner l'ensemble des ennemis de la zone en toute discrétion, on obtient le rang suprême et le high score le plus valorisant qui soit. On se sent invulnérable. La faute à une ambiance et un travail d'immersion exceptionnel dont nous reparlerons un peu plus bas.La seconde chose à noter dans le gameplay est son exigence, car se faire plaisir à rependre entrailles et viscères sur les murs ne s'obtient pas si facilement. En 1998, Tenchu offrait des sensations inédites en pénalisant le joueur impétueux par des joutes difficiles contre les adversaires alertés ; et qui devenaient carrément impossibles une fois que vos adversaires se faisaient au nombre de trois ou quatre. Tous était fait pour favoriser le jeu de l'infiltration, Tenchu assume son gameplay avec brio et les développeurs n'ont fait presque aucune concession.Pour pallier aux limites technique de la Playstation, les concepteurs ont eu la bonne idée d'ajouter un petit système qui aide les joueurs à savoir comment se comportent ses ennemis. En effet, la visibilité n'étant pas très étendue, la caméra ne pouvant pas afficher le décors sur des kilomètres de panorama comme dans un Uncharted – en sus du fait que les décors étaient souvent sombres, un ninja agissant presque toujours la nuit -, il devenait délicat de se repérer. Ainsi, une petite icône avec un chiffre suggère au joueur à quelle distance se trouve l'ennemi le plus proche de lui afin qu'il puisse se mouvoir, se dissimuler au besoin et le contourner ou lui tendre un guet-apens dans son tour de garde. Ainsi, l'étude des environs est nécessaire pour tout d'abord dénombrer les ennemis (car il n'y a rien de pire que de se faire repérer en pensant avoir affaire à un ou deux adversaires, et en voir le triple débouler ! ). La disposition des map offrent régulièrement des passages plus sûrs que d'autres mais si vous voulez obtenir un high score intéressant (ce qui offre des objets bonus à chaque fin de missions, réutilisables pour les missions suivantes, un bon moyen de pousser le joueur à jouer le jeu au maximum) vous devrez prendre des risques et alignés les assassinats silencieux.Avec le temps, on ne peut nier que Tenchu souffre malheureusement de son âge. Face à son rival d'alors, Metal Gear Solid, Tenchu ne tient pas la comparaison de l'intelligence artificielle très sommaire des ennemis. Dans l’œuvre de Hideo Kojima, les soldats ennemis savent vous rechercher, vous contourner, ouvrir les casiers dans lesquels vous vous cachez, taper dans les cartons sous lequel vous avez trouvé refuge. Et parfois même, ils se servent de gaz lacrymogène pour vous faire sortir de votre planque ! Dans Tenchu, les bougres opèrent un travail d'équipe dérisoire, ne communiquent pas entre eux, jette un coup d’œil très fugace quand ils pensent vous avoir aperçu et vous oublie aussitôt après.Environnement 3D sur Playstation oblige, les problèmes de caméra hasardeuses et peu dociles sont légions. Il n'est pas rare de la voir s'affoler dés lors qu'on pénètre dans une portion du décors un peu trop étroit. Aussi, la rigidité manifeste du déplacement du personnage nous fait désagréablement nous souvenir que malgré le gameplay bien pensé et les égorgements jouissifs qu'on est capable de faire, on n'est jamais en présence que d'un jeu sur Playstation en 1998. Oubliez la souplesse d'une Lara Croft ou la sensation de force d'un Dante armé de sa fidèle Alastor. Les personnages de Tenchu sont un tantinet lents, et s'il vous prend l'envie de tester leurs capacités de combat face à un adversaire alerte et en pleine possession de ses moyens, il vous en coûtera !Pour autant, la variété des outils qu'on a à notre disposition offre des sensations particulièrement rafraichissantes. Dans cette période de la vie du jeu vidéo, au sens global du terme, nous avions déjà grande habitude des fusils de toutes sortes, des épées et des boules de feu magiques. Et même avec les Shinobi et Ninja Gaiden sus-mentionnés, certains objets, ici transformés en véritables armes étaient des plus exotiques. Boulette de riz empoisonné à disséminer sur le parcours de ronde des gardes ; shuriken à envoyer dans la tempe des soldats à partir d'un abri ombragé ; makibishi (sorte de clous assemblés par paire de deux ou trois pour former un tétrapode) à lâcher au sol afin que les gardes à votre poursuite se plante les orteils dessus et ne puisse plus vous courir après (on appelle ça le ''Tonso-jutsu'' ou art de la fuite. Contrairement aux nobles samouraïs, les ninjas apprennent ce genre de chose très tôt dans leur formation) ; appeau pour imiter le son d'un animal et distraire l'attention des ennemis ; potion de sommeil qui à l'instar des boulettes de riz sera à déposer prêt d'un garde pour qu'il s'en empare, pensant avoir à faire à une bonne bouteille de saké avant de faire un p'tit somme... Et je ne parle que des outils ''réalistes''. La magie obscure du clan Azumi, celui auquel appartient nos deux valeureux combattants entre aussi en compte. En vrac, on peut citer le sort de double ténébreux qui fera apparaître un sosie tout d'ombre recouvert de votre personnage, lequel s'occupera d'attaquer les gardes pendant que vous continuerez votre chemin vers votre objectif sans devoir combattre.Au final, si la rigidité des personnages est dommageable (Ayame est un peu plus svelte que Rikimaru, c'est à noter), la variété impressionnante des techniques mises à notre disposition induit le fait qu'on peut très bien s'en sortir. Il suffit de prendre le temps d'analyser les environnements, ils offrent souvent plus d'une échappatoire et beaucoup de possibilités de gameplay. Observer le trajet de ronde des gardes et ne pas hésiter à fouiller dans son inventaire et tenter des choses. Parfois, on a de bonne surprise et on découvre quelques astuces de jeu pour se défaire de sentinelles un peu trop attentives. Tout cela apporte un côté réellement jouissif. On se sent irrémédiablement malin et créatif lorsqu'on parvient à user de tous ces objets différents afin de tracer notre route au travers des ennemis sans même qu'il nous remarque. C'est un feeling plaisant que seul un bon jeu d'infiltration peut nous procurer.Au delà de son gameplay riche de découverte, c'est l'aspect artistique sous toute ses formes qui a rendu Tenchu aussi attachant et remarquable. Dés le début, le jeu nous sert une scène d'introduction fantastique accompagnée d'un chant lyrique au possible de Yui Murase. Le compositeur, le génial Noriyuki Asakura ne s'est pas trompé en faisant appel à la vocaliste née en 1954 car il savait déjà de quoi elle était capable. En effet, ils ont tout deux travaillés auparavant sur la bande-son de l'anime Kenshin le Vagabond. Comme le remarque justement notre expert en retro gaming Alexkidd (il a écrit son test de Tenchu en 2007, dix ans déjà!), Asakura a produit une OST qui restera dans les annales. Une des plus belles jamais entendues sur Playstation, et je pèse mes mots. La concurrence est pourtant rude dans ce secteur sur la console de Sony ! La qualité acoustique, la richesse des mélodies et l'ambiance travaillée que les musiques sont capables de distiller sont un tout définissant l'incroyable qualité de la BO de Tenchu. Rien ne va sans l'autre. Entre chant traditionnel, volute d'instrument asiatique à la douce mélopée, partition martiale et composition aux accents de mysticisme, crépusculaires à souhait, la bande-son de Tenchu est complète. Parfois, même le silence devient un instrument de musique surprenant, mais qui contribue à rendre une ambiance folle au titre de Acquire. Comment ne pas se souvenir de ce niveau dans un temple religieux sombre, cerné par des adeptes si endoctrinés qu'on croirait voir des zombies. Une véritable secte aux habitudes effrayantes que le seigneur Godha nous charge d'éliminer afin de rétablir la paix dans sa province. Une atmosphère aussi puissante et unique n'est pas donné à tout les jeux vidéo !Graphiquement, le jeu se présente en full 3D. Avec tous les problèmes de caméra symptomatiques de l'ère Playstation. Le visuel contribue grandement à l'ambiance viscérale évoquée plus haut. C'est au travers d'environnements assez variés (village, pagode, temple, caverne, forêt...) la plupart du temps engoncés dans leur écrin nocturne qu'on évolue. Le gameplay riche est ici servit à merveille grâce à un level design ingénieux qui donne naissance à des décors vastes où plusieurs chemins s'offrent au joueur. Tout est conçu au maximum pour favoriser la ruse et l'infiltration, l'utilisation de tout l'arsenal du ninja devient vite indispensable et jubilatoire. En ce sens, Tenchu ne dénote pas au milieux des autres jeux du genre et il représente très bien l'ère de la 3D naissante sur console de salon. Pour autant, on déplorera, déjà à l'époque une modélisation assez cubique des personnages, surtout face aux ténors du genre action-aventure-combat d'époque tels que Dead or Alive, Metal Gear Solid (tiens, le revoilà, lui), Medievil, ou encore Star Wars : Masters of Teräs Käsi (non, je déconne...).Certaine textures sont assez pauvres, tandis que la distance d'affichage est peu étendue. C'est à double tranchant car évidemment, la performance technique de Tenchu en pâtit, mais ça force le joueur à se servir de ses méninges et à observer son environnement avec patience avant de foncer tête baissée dans le combat. En revanche, l'animation est très satisfaisante et fluide (sauf lorsque plusieurs ennemis s'accumulent à l'écran autour de vous. Mais si de telles conditions arrivent, c'est que vous avez merdé dans votre infiltration, prenez-vous en qu'à vous-même). Les assassinats silencieux qui rapportent le plus de point en fin de mission, accompagnés d'une gerbe d'hémoglobine particulièrement cinématographique font vraiment plaisir à voir. Rikimaru et Ayame transpirent la classe, à n'en point douter. Les modèles d'ennemis sont par ailleurs, à l'image des décors, assez variés. Mention spéciale aux chiens de garde (rarement vu dans un jeu d'action à l'époque) et à Onikage, dont le design lui assure un charisme mémorable.