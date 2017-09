Playstation 4

Comme la plupart des autres éditeurs Japonais, c'est au tour de D3 Publisher de dévoiler son line-up officiel pour l'édition 2017 du Tokyo Game Show et c'est ce qu'ils viennent de faire par le biais d'un site officiel dédié à leur line-up en question. On précisera tout de même qu'on est pas à l'abri de plusieurs annonces surprises, vu que cette semaine, ils ont tout de même annoncé Bullet Girls Phantasia sur PlayStation 4 et PS Vita, ainsi qu'un spin-off surprise dans le genre Shoot'em Up de la saga Earth Defense Force nommé Earth Defense Force 4.1 : Wing Diver the Shooter , exclusivement sur PlayStation 4.



Dans tous les cas, voici la liste des jeux qu'ils montreront :

* Bullet Girls Phantasia (PlayStation 4, PS Vita) - jouable, trailer.



* Earth Defense Force 4.1 : Wing Diver the Shooter (PlayStation 4) - jouable, trailer.



* Earth Defense Force 5 (PlayStation 4) - jouable, trailer.



* Happy Manager (PlayStation 4) - jouable, trailer.

Enfin, pour finir cet article, l'éditeur planifie également de proposer un live stream lors d'un stage event par le biais de la fameuse plate-forme de streaming NicoNico (le 21, 22, 23 et 24 septembre très précisément) et sur YouTube (les liens ne sont par contre pas encore disponibles), mais ils doivent encore annoncer des détails complémentaires ce mois-ci.



Le Tokyo Game Show 2017 se déroulera du 21 au 24 septembre 2017.