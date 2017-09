Diffusion de 22 cartes supplémentaires, dont deux n'ont pas encore été supprimées, pour un total de 34 cartes dans Gears 4!



Ajout de nouveaux personnages multijoueurs et de nouvelles peaux d'armes pour gagner et mettre en valeur vos compétences



Nouvelles fonctionnalités qui changent le jeu, y compris Lobby de la concurrence, Rise of the Horde et beaucoup plus!



18 événements spéciaux dans Versus et Horde, y compris les favoris sur le thème des fêtes



Ajouté 38 réalisations et 1000G pour mettre en valeur vos compétences Gears

Notre mise à jour Xbox One X Enhanced Update, avec la prise en charge de 4K, HDR, Dolby Atmos et de nouvelles améliorations graphiques



Nouveaux Gear Packs contenant des personnages et des peaux d'armes à ajouter à votre collection.



Événements mensuels Versus et Horde avec des récompenses exclusives basées sur les défis



Des événements saisonniers majeurs comme' 11 Years of Gears,'' Gearsmas'' et - oui -' Thanksgibbing!



Saisons classées avec récompenses de placement d'habiletés



La saison 2 de Gears of War Esports débute avec l'Omnium de Mexico City le 13 octobre, alors inscrivez vos calendriers et renseignez-vous sur tous les détails de l'événement ici



Améliorations continues de l'équilibre entre Versus et Horde



Affinement du mode'Casual'dans la campagne avec une meilleure santé des joueurs et des dégâts traités



Nouveau Succès

La fin de l'été approche à grands pas, mais Gears of War 4 nous réserve encore beaucoup de chaleur en septembre! Ce mois-ci, nous avons des nouvelles des dernières cartes, des améliorations majeures dans les matchs et un regard sur l'avenir du jeu. Allons droit au but.MercyLe champ de bataille classique de Gears of War 3, situé dans la ville natale de l'épouse de Dominique Santiago, Maria, fait son retour tant attendu dans Gears of War 4!Harbor HazePréparez-vous à combattre dans Harbor Haze! Cette nouvelle approche de Harbor se déroule pendant la journée et introduit un tout nouveau mécanisme de brouillard qui enveloppe le champ de bataille.la brume peut arriver de la mer à tout moment, ce qui réduit considérablement la visibilité et offre l'occasion idéale pour les attaques surprises ou les flancs sournois. La brume change radicalement la dynamique de combat - si vous êtes assez courageux pour découvrir comment.Ces deux cartes sont maintenant disponibles dans la liste de lecture des développeurs avec Double XP et 20% de crédits bonus pour les détenteurs d'une passe de saison. Cherchez-les dans Public Matchmaking pour tous les joueurs à partir du 12 septembre!Ce mois-ci, nous ajoutons 500G de nouveau succès sur Gears of War 4! Après les succès hardcore Horde et Campagne inclus avec Rise of the Horde, cette nouvelle liste présente 20 nouvelles réalisations axées sur vos premiers moments avec le jeu. Pour beaucoup d'entre vous, ces nouvelles réalisations seront instantanément récompensées le jour où vous commencerez à jouer.Si vous êtes novice dans Gears 4, ces réalisations sont la rampe parfaite pour vos 10 premières heures de jeu. Pas encore sauté dedans? Restez à l'écoute pour des nouvelles sur notre essai de jeu qui revient le 14 septembre!Ce mois-ci apporte également des améliorations majeures à votre expérience de jumelage dans Gears of War 4! Dans les semaines à venir, nous passerons de la fonction de jumelage Région verrouillée (qui ne vous convient qu'aux joueurs de la région de votre choix) à un nouveau système de jumelage Qualité de service.Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Nous vous associerons plus souvent aux centres de données locaux avec des joueurs de qualité de connexion similaire, ce qui se traduira par des matchs plus équitables et de meilleure qualité à chaque fois que vous jouerez.En plus de ce nouveau système, nous avons également amélioré le Skill Based Matchmaking pour vous offrir des jumelages de compétences de meilleure qualité en plus d'une meilleure qualité de réseau, arrivant à la mi-septembre avec...Plus d'informations à venir en septembre....! À la mi-septembre, nous terminerons la première saison classée et remettrons ces magnifiques skins d'armes récompenses aux joueurs admissibles. La Saison 2 classée réinitialise le terrain de jeu, et vous devrez y retourner et gagner vos rangs de nouveau dans chaque playlist.Nous aurons également deux nouveaux Gear Packs ce mois-ci, à commencer par le retour du Locuste Sniper. En plus de cela, nous aurons un tout nouvel événement spécial pour Versus et un événement Bonus Loot Drop dans notre expérience de 25 vagues Horde - Horde Frenzy!Le mois prochain marque le premier anniversaire de Gears of War 4 (c'est incroyable!!) et l'arrivée des deux dernières cartes dans notre plan de 24 cartes pour la première année de Gears of War 4. Nous avons parcouru un long chemin depuis octobre 2016- voici quelques statistiques sur notre voyage jusqu' à maintenant:Les statistiques ne sont pas la seule histoire de ce voyage. Vous - nos fans - avez joué plus de 10 MILLIARDS de minutes de Gears of War 4. Vous nous avez aidé à peaufiner le jeu avec des retours d'expérience précieux, vous nous avez divertis avec vos flux et vidéos, et vous nous avez humilié avec vos histoires d'amitié, de compétition et même d'amour au cours des 11 derniers mois. Tout cela nous motive tous les jours au studio et nous voulons vous remercier pour l'incroyable soutien que vous nous avez apporté jusqu' à présent.Alors, ce voyage se termine avec notre dernière carte en octobre?Pas du tout. Bien qu'en octobre, nous puissions annoncer la fin de nos cartes mensuelles et des mises à jour pour Gears of War 4, nous sommes loin d'être terminés.Nous continuerons à soutenir Gears of War 4 avec une foule de nouveaux contenus, d'événements et plus encore tout au long de l'année 2018! Voici quelques-unes des façons dont Gears of War 4 continuera à croître au cours de la prochaine année:Nous aurons beaucoup de nouvelles à partager au sujet de nos grands événements qui marqueront notre anniversaire de plusieurs mois, comme "Thanksgibbing","Gearsmas" et bien d'autres, au cours des prochains mois. Nous travaillons également sur d'autres avantages pour nos détenteurs du Season Pass à l'approche de la deuxième année- soyez à l'affût des nouvelles en octobre.Merci pour votre soutien, vos commentaires et votre passion. À une autre année de Gears of War 4!