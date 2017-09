Personne n'en a parler sur les forums que je visite mais j'ai découvert cet XBMC-Emustation par hasard sur youtube. Je l'ai compilé a la maison et c'est plutôt pas mal comme imitationEn gros c'est XBMC avec un skin Emulationstation, ce qui n'avait jamais était fait sur Xbox car elle a déja des emus dédiés. Du coup il suffit juste de mettre les émulateurs dans les dossiers correspondant et lancer les jeux directement via cette interface.Et il y a aussi le projet XBMC4Kids qui est plutôt beau visuellementSinon j'en profite pour annoncer que je vais préparer de nouveau des Xbox by Sussudio (seal of quality) entre septembre et décembre. Plus d'info par mp ou sur Discord