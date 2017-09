97 Likes Likers

name : The Witcher

title : THE WITCHER

screen name : tw

official website : http://

creator : sorow

creation date : 08/13/2013

last update : 09/03/2017

description : Oeuvre de l'écrivain Polonais Andrzej Sapkowski, la Saga du Sorceleur débuta en 1990 avec la sortie du premier des sept tomes qui la compose. Doté d'un univers riche de par ses thèmes variés ainsi que des personnages tous uniques en leurs genres, la saga ne tarda pas a devenir un véritable phénomène de société dans son pays natal. Fort de ce succès, un film ainsi qu'une série virent le jour pour un résultat proche du désastre. Il faudra finalement attendre jusqu'en 2007 pour enfin voir arriver une adaptation digne de l’œuvre originale, le premier épisode de la désormais trilogie The Witcher . Développé par un tout jeune studio Polonais, CD Projekt Red, ce premier épisode encore aujourd'hui exclusif au support PC fut un succès a la fois critique mais aussi commercial. Succès qui se confirmera en 2011 avec une première suite, Assassin's Of King, avant de porter le studio au niveau des plus grands avec l'ultime chapitre de la trilogie, Wild hunt. Depuis plus de deux ans déjà, ce groupe revient sur l'intégralité de la saga tout en ayant constamment un œil sur le futur de ce studio si particulier. Un futur placé sous le signe de l'année 2077… Bonne visite a tous et surtout que le charisme soit votre.

