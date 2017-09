Le jeu est un remake de(sortie en 2005)La peste règne sur la ville.Vous devrez savoir qui à tué votre père (médecin chef de la ville) et voir si il y a un lien avec votre sœur jumelle sur l'arrivée de cette peste dans ce lieu, en explorant tout les environs.Vous aurez 12 jours non pas pour "sauver le monde" mais pour connaitre la vérité...

posted the 09/03/2017 at 11:46 AM by nicolasgourry