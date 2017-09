- Message du réalisateur -



Bonjour, c'est Nomura, ça faisait longtemps.

Si aujourd'hui, nous fêtons avec beaucoup de joie le 2e anniversaire de Kingdom Hearts Union Cross, c'est grâce à vous les fans.

Toute l'équipe vous en remercie profondément.



Pour marquer le coup, nous avons décidé de réaliser une nouvelle illustration représentant Sora et Riku dans la bataille finale de KHII et en faire une médaille, et vous proposer également les costumes de Sora et Kairi version KHII.



Un nouvel arc narratif de l'histoire principale vient de se terminer, et après une longue introduction, l'histoire d'Union Cross peut enfin commencer. Ce sera la dernière histoire du jeu.



Bien que cela puisse vous surprendre, je pense que l'histoire d'Union χ [Cross] vous semblera beaucoup plus riche que celle de KHχ [Chi] et Unchained χ.

L'histoire débutera mi-Septembre avec une grande mise à jour, j'attends ce jour avec impatience.



Que votre cœur soit la clé qui vous guide.



Tetsuya Nomura,

Réalisateur de la série Kingdom Hearts.

A propos de la prochaine mise à jour :

