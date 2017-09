Vous incarnez une exploratrice.Vous avez été cryogénisé pour un voyage qui a durée 1 siècle et vous êtes arrivé dans un palais immense ayant appartenu à une civilisation aujourd’hui disparue.Le palais vous étudie et vous fait combattre contre des clones (des gardiens) de vous mêmes.Le Palais se met à jour au bout de quelques minutes, entraînant une panne de courant. Ce cycle de blackout est le rythme auquel les "Echos" sont aussi mise à jour avec votre dernier comportement. Pendant la panne, le palais est aveugle, vous donnant la liberté d'agir sans conséquence.

Développeur : Ultra Ultra. Genre : Action "infiltration" Sortira sur PC (Steam) et PS4 Date de sortie : 19 Septembre 2017 Moteur : Unreal 4 Engine.

posted the 09/01/2017 at 09:57 PM by nicolasgourry