L'Olympique Lyonnais s'est offert une ultime recrue, à quelques minutes maintenant de la fin du mercato. Les Gones enregistrent l'arrivée de Tanguy Ndombele, en provenance d'Amiens. Via un bref message sur Twitter, le promu lui souhaite un bon courage dans sa nouvelle aventure : "Merci pour tout Tanguy ! Fais les rêver comme tu nous as fait rêver !" Le milieu de terrain, révélation du début de saison picard, débarque entre Rhône et Saône dans le cadre d'un prêt payant (2 millions d'euros) avec une option d'achat fixée à 8 millions d'euros (+ 250 000 € de bonus potentiels).



Côté départ, Sergi Darder a signé pour un an en prêt en Catalogne à l'Espanyol Barcelone. Son contrat est assorti d'une option d'achat à hauteur de 8 millions d'euros, voire 10 selon ses performances. L'OL a également annoncé dans son communiqué qu'il pourrait bénéficier d'un intéressement à la revente de 20% maximum.