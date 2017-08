Avis aux amateurs de Shoot'em Up rétro et il y en a pas mal, puisque Kadokawa Games , Chara-Ani et City Connection viennent de balancer un premier trailer de gameplay pour leur Shoot'em Up parodique The Game Paradise : CruisinMix .







Et si vous avez raté le précédent article, voici un petit résumé du jeu :

Dans The Game Paradise : CruisinMix , le personnage "Super Duper Genius Smart Guy Yamada" essaie de récupérer toutes les bornes d'Arcade You & MeKamigoya. Le personnage Yui Ito, l'un des employés en Arcade à combiné tous les circuits des cartes d'Arcade afin que les héros puissent se battre contre Yamada. Cela signifie que les personnages jouables sont Janus Starmine d'Exerion, Plus Alpha's Seria, Formation Z's Z-Dyne MKII, Butasan's Pig, Momoko 120%'s Momoko, ainsi que Miki et Misato de Field's Combat. Ils se battront tous dans les niveaux Arcade World, Crane World, Shoot'em Up World, Karaoke World, Console World, Racing World, Rétro World, Polygon World et le mode Extra Time-Attack.

Enfin, rappelons également que ce titre haut en couleur est un portage amélioré de la version Saturn sortie en 1997 (et oui déjà 20 ans, le temps passe vite) et qu'il sortira dès cet hiver au Japon et ce uniquement sur PlayStation 4 et Steam. Une localisation occidentale est également prévue, mais malheureusement sans aucune date à l'heure actuelle, même si on se doute que ce sera pas avant début 2018 et probablement uniquement en dématérialisé, vu la faible notoriété de ce titre.