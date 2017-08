Développeur : Cosmoscope

Genre : FPS

Sortira sur PC et Switch (exclusivité console)

Date de sortie : Fin 2017

L'originalité du jeu :-Chaque impact est transférée du membre endommagé de la victime au membre correspondant de l'auteur.-Chaque partie du corps peut changer d'échelle indépendamment l'une de l'autre, permettant d'innombrables configurations corporelles.-Les joueurs qui sont très bon grandissent et deviennent des cibles plus faciles. Les joueurs moins bon rétrécissent jusqu'à ce qu'ils soient difficiles à toucher.-La taille des jambes a un impact sur la taille du saut ectLe jeu est accès multijoueurs (4 Vs 4).