Critiques

Lire la critique de Seven Sisters

Qui aurait pu croire que réaliser un film avec des nazis zombies et sa suite pourrait être un tremplin ? C’est pourtant le cas et je dis bravo à Tommy Wirkola. Nous lui devons Dead Snow ainsi que sa suite, que je vous conseille au passage si vous aimez les films bien barrés. Et il nous revient aujourd’hui en tant que réalisateur pour un film d’une toute autre ampleur puisque le voici derrière un gros film de science-fiction : Seven Sisters. En terme de distribution, c’est un poil étrange car il est sorti au cinéma en France, mais il s’agit normalement d’un film pour Netflix.En effet, aux États-Unis, le film s’appelle What happen to Monday ? et est sorti le 18 août sur la plate-forme. Pourquoi est-ce que ça n’était pas le cas pour chez nous ? Aucune idée. En tout cas, chez nous c’est en salle sous un autre nom qu’on peut le découvrir.C’est de la SF et on a Noomi Rapace qui incarne 7 personnages différents donc évidemment que le film m’intriguait ! Bref, parlons Seven Sisters !