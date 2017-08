Gust

Comme chaque début de semaine, Gust partage sur son site officiel de nouvelles informations, mais également de nouvelles images pour son futur Atelier Lydie & Soeur : Alchemists of the Mysterious Painting . Au programme cette semaine, le retour de deux anciens personnages de la saga "Mysterious", a savoir Sophie Neuenmuller et Liane Mistlud, un nouveau personnage nommé Matthias Ferrié Adalet, des détails sur le fameux système de synthèse qui est l'âme de la saga depuis une vingtaine d'années, quelques détails scénaristiques et une toute nouvelle peinture qui est celle d'une caverne de glace.



Voici un condensé des informations fournies par Gust :

■ Personnages



Sophie Neuenmuller



■ Doublage : Yuuka Aisaka



■ Design : NOCO



■ Âge : 24 ans



■ Taille : 156cm



■ Occupation : Alchimiste







Une alchimiste qui a longtemps voyagé. En tant qu'aînée dans l'alchimie, elle donnera de précieux conseils à Lydie et Soeur. Cependant, elle peut également être distraite de temps en temps.



En tant qu'alchimiste avec de grande capacités, elle a atteint un niveau peu conventionnel et presque au même niveau que la personne lui ayant enseigné l'art de l'alchimie.



- Le modèle 3D de Sophie.







- Sophie qui a voyagé pendant une longue période possède la capacité significative de l'alchimie. Tout en utilisant l'alchimie pour aider les gens et les sortir de l'embarras, elle continue son voyage dans le but de réaliser un certain objectif.











Liane Mistlud



■ Doublage : Azusa Satou



■ Design : NOCO



■ Âge : 22 ans



■ Taille : 162cm



■ Occupation : Chasseuse







Pour compenser les fonds utilisés pour l'atelier de sa petite soeur, elle a ouvert une boutique nommée "Lovely" Firis ou elle vend ce qu'elle chasse et capture.



Elle a généralement une personnalité plutôt calme et c'est une excellente chasseuse, mais dès que les discussions sont centrés sur sa petite soeur, elle peut devenir bruyante. L'amour qu'elle éprouve pour sa soeur est encore plus grand qu'auparavant.



- Liane s'occupe d'une boutique à Melveille. Il semble qu'elle deviendra un pouvoir pour les filles de différentes façons. L'amour pour sa soeur est resté inchangé, mais est devenu beaucoup plus grand que par le passé.







Matthias Ferrié Adalet



■ Doublage : Yuuki Inoue



■ Design : NOCO



■ Âge : 23 ans



■ Taille : 186cm



■ Occupation : Chevalier







Un homme qui se promène toujours autour de la capitale Melveille. Il a une personnalité frivole et enjouée. Cependant, au fond de son coeur, il demeure très sérieux et se proposera comme escorte à Lydie et ses amis.



En tant que membre des chevaliers, il possède de grandes compétences avec une épée à la main. Il n'est par contre d'aucune aide envers sa soeur qui l'a entièrement à sa botte.



- Le modèle 3D de Matthias.







- Matthias avec ses bonnes manières invite Lydie et Soeur à sortir pour manger un gâteau. Cependant, pour Lydie et Soeur, il s'agit d'une personne méfiante qu'ils ne connaissent pas bien.







- Pendant les combats, les excellentes capacités à l'épée de Matthias feront de lui un bon soutien envers ses camarades.







■ Une rencontre avec une mystérieuse peinture



Lydie et Soeur veulent diriger le meilleur atelier du pays. Mais contrairement à leur ambition, ils passent chaque jour contrariés par la banalité de leurs vies. Alors un jour, alors qu'ils étaient en train de synthétiser, ils ont entendu une voix provenant du sous-sol. Trouvant cela étrange, les filles sont descendues au sous-sol, alors que leur père leur à dit ceci "n'y entrez jamais et ce par n'importe quel moyen".







Dans le sous-sol, ils ont trouvé par hasard une mystérieuse peinture. Et avant de s'en apercevoir, ils se sont retrouvées à l'intérieur du monde de cette mystérieuse peinture. Au début, Lydie et Soeur furent perplexes, mais ont triomphé à cause de l'excitation envers ce monde se trouvant dans cette mystérieuse peinture. En cherchant un chemin pour rentrer, les deux soeurs ont commencé à explorer ce monde.







■ Synthèse et objets d'activation



Atelier Lydie & Soeur : Alchemists of the Mysterious Painting utilise le même système de synthèse que les précédents volets de la sous-saga "Mysterious" ou les ingrédients doivent être insérés dans un panel. Cette section fournira quelques exemples de comment les joueurs pourront créer des objets, le tout avec des contrôles intuitifs.







1) - Les catalyseurs d'activation pour gagner des bonus !



Décidez quel objet vous allez créer et choisissez les ingrédients à insérer. Puis, après avoir installé l'ingrédient qui fera office de catalyseur, des cases spéciales qui ont un effet bonus apparaîtront dans le panel.







2) - Mettez vos ingrédients dans le panel !



Mettez vos ingrédients dans le panel. Des effets différents apparaîtront lorsque vous mettrez vos ingrédients dans les cases de bonus et qui surgissent dès que vous utiliserez un catalyseur.







3) - Utilisez des objets d'activation !



A n'importe quel moment pendant la synthèse, vous pouvez utiliser un objet d'activation. En utilisant un objet d'activation, vous pouvez changer de manière significative les effets et caractéristiques de l'objet synthétisé.







4) - Choisissez une caractéristique particulière !







■ Exploration des mondes de peintures mystérieuses



Un monde qui est une caverne de glace brillant d'un éclat ressemblant à celui d'un cristal. Il y a beaucoup de matériaux et de monstres de glace par ici.







En recueillant les matériaux dans les mondes de peintures, vous pouvez cueillir des ingrédients pour la synthèse. Vous pouvez trouver des recettes pour la synthèse par le biais de diverses actions, ce qui inclue la cueillette de matériaux, les combats et bien évidemment l'exploration.







Image du tableau de la caverne de glace.