: aucune solution: via Nintendont, vous pouvez appliquer le hack 16:9 dans les options du logiciel.Il faut des code Action Replay pour appliquer le mode 16:9 dans vos jeux :Voici une liste (non exhaustive) :Et deux tuto :Il y a aussi le hack 16:9 pour les jeux qui n'ont pas de code AR (pour le moment) mais il provoque pas mal de bugs graphiques (graphismes/améliorations/hack écran large).Voici la liste des jeux avec hack 16:9 :Il vous faut un éditeur hexadécimal pour modifier les fichiers exécutable (default.xbe).Sinon il y a aussi des patch pour afficher vos jeux en 480p pour ceux qui ne le sont pas officiellement (je ferait un upload prochainement): il suffit juste de copier les fichiers dans le dossier "cheats_ws" et d'activer l'option "activer les correctifs pour écran large": un peu plus compliqué, tout est expliqué dans e lien suivant :