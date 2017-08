Anime/Manga

Deux épisode TV Spécial de Dragon Ball Super et de One Piece d'une heure chacun seront diffusés cet automne sur Fuji TV. L'épisode spécial de One Piece tournera autour de la confrontation entre Luffy et Sanji. De son côté, l'épisode spécial de Dragon Ball Super poursuivra le Tournoi du Pouvoir avec en prime la nouvelle transformation divine de Goku récemment dévoilée et dont on ne sait rien si ce n'est que Goku aura les yeux argentés.