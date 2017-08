Square Enix

Bonjour à tous et à toutes.Tout d'abord, je tenais à dire que ce n'est pas mon genre de faire ce genre d'article, mais que ça risque de se reproduire dans un avenir plus ou moins proche. Comme le suggère le titre de l'article, je vais revenir sur l'annonce pardu remake en 3D de l'exceptionnelen occident).Je ne sais pas vraiment par quoi commencer, mais il y a beaucoup de choses à dire, vu que mon précédent article à dépassé les 150 commentaires, chose rare me concernant, vu que ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas la course au clic. Néanmoins, cette annonce à fait son effet (un effet assez négatif d'ailleurs) et je me vois donc obligé d'en parler, en signalant tout de même que je préfère en parler sur ce groupe, plutôt que sur mon blog qui me sert à autre chose.Voici le sommaire :Donc on va commencer tout de suite et cet avis n'engage que moi :Bon, ce n'est un secret pour personne, mais l'aspect graphique de ce remake deest loin de faire l'unanimité. Et pour cause, vu qu'il utilise une version apparemment améliorée du moteur graphique deet, deux titres sortis il y a quelques temps suretCes deux titres étaient plutôt bons pour ma part, puisque j'ai bien dosé le premier et platiné le second, tous les deux en versions Japonaises sur. Mais honnêtement, graphiquement c'était pas exceptionnel comme rendu et je comprends ceux qui râlent sur l'aspect graphique de ces titres. Mais un jeu moche ne signifie pas un jeu mauvais, loin de là même. Mais visiblement, certains ont du mal avec ça.Mais au-delà de ça, je pense que gueuler sur l'aspect graphique du soft (uniquement pour les versionsetd'après certains) ou insultercomme j'ai pu le voir ces deux derniers jours est inutile. Pour la simple et bonne raison que rien n'obligeaità balancer un remake de cet Action-RPG (probablement l'un des meilleurs) et pourtant ils l'ont fait, presque 25 ans après sa sortie initiale suret rien que pour ça, je dis respect. D'ailleurs pour finir à ce sujet, je trouve ce remake pas mal et le style graphique ne dénature pas trop la version d'origine.Certainement la partie qui a le plus choqué les gens, principalement surou certains se sont carrément indignés du choix des supports en question. Alors avant de continuer, j'aimerais rappeer à certaines personnes (dont notamment led moins de 20 ans n'ayant pas connu la saga à ses débuts) queà certes débuté sur consoles, se faisant connaître sur, puis suravec des épisodes devenus légendaires. Néanmoins, la saga à également fait des infidélités àet est sortie à la fin des années 90 sur consolesur la première, puis est repassée chezavec la, avant de poursuivre sa route dans l'ordre suret enfin. Comme quoi, un rappel ne fait jamais de mal, vu que pour certains, la saga appartient limite àDonc pour revenir au choix des supports, le remake dea été annoncé suret, ce qui fait que laa été zappée par, alors que ces derniers ont sortis, uniquement sur. Effectivement vu comme ça, ce choix peut paraître étonnant, mais hormis le choix de le sortir bizarrement sur(même si derrière la, c'est le deuxième support de choix pour les tiers Japonais), je trouve que le sortir suretest assez logique. Surtout que laa accueillie les deux derniers épisodes en exclusivité.Malheureusement, pour certaines personnes ici, la logique voudrait qu'ils le sortent suren priorité, parce que cette dernière a eu la compilation. Mais vu qu'on parle de, cette logique est débile, vu que cette boîte sort ses sagas phares sur tout un tas de supports. Doit-on rappeler l'historique de la sagaou bien comment ça se passe ? Bref, dans tous les cas, le jeu sort enet peut-être qu'un portageest au programme. Mais honnêtement on s'en tape, le vrai fan, lui, l'achètera quoi qu'il arrive et ce qu'importe le support.Ça c'est une question intéressante. On a déjà eu la promesse de la part de(même si je suis méfiant avec eux) qu'ils allaient respecter la version d'origine, on est également en droit de s'attendre à quelques nouveautés sympathiques. Outre un lifting graphique entièrement en 3D, de la présence du doublage Japonais (et probablement Anglais pour l'occident) et une refonte de l'extraordinaire bande-son du jeu, on en sait relativement trop peu. Néanmoins, le gameplay devrait être amélioré d'aprèset on ignore en quoi, pareil pour le contenu du jeu qui pourrait peut-être s'avérer plus fourni que la version d'origine. Dans tous les cas, hormis l'aspect graphique qui semble diviser, cesera probablement l'un des RPG de 2018 à ne manquer sous aucun prétexte et espérons pourquoi pas qu'il arrive entièrement traduit, comme ce fut ld cas à l'époque.Pour finir, petit rappel avec le trailer du jeu :Ps : n'hésitez pas à donner votre avis, mais dans la joie et la bonne humeur...