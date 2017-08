Ligue 1 - 4ème journée

FC Nantes - Olympique Lyonnais : 0-0 (0-0)





LE FAIT DU MATCH



Nantes a de la chance ! À la 64ème minute de jeu, Bertrand Traoré est trouvé à l'angle droit de la surface nantaise. L'ancien joueur de Chelsea ouvre son plat du pied gauche et décoche une frappe à ras de terre, sans contrôle. Le ballon termine sa course sur le poteau opposé. L'action se poursuit et le cuir revient dans les pieds de Nabil Fekir. Ce dernier se défait de son adversaire direct et envoie une frappe puissante du coup de pied droit. Transversale ! Ciprian Tatarusanu et les Canaris ont eu chaud.





L'HOMME DU MATCH



Bertrand Traoré (OL). L'ailier a du talent et le démontre semaine après semaine. Sur le billard de La Beaujoire, il a été l'homme le plus en vue. Tranchant dans ses prises de balle, il a rayonné dans le couloir droit. Avec un peu plus de réussite, il aurait pu inscrire au moins un but. En première mi-temps, son plat du pied gauche a été magnifiquement détourné par le portier du FCN. En seconde, sur un tir semblable, le poteau a stoppé sa tentative. Rageant pour l'ancien joueur de l'Ajax, qui aurait mérité mieux.





LES NOTES



Nantes : Tatarusanu (7) - Dubois (Cap.) (5,5), Diego Carlos (6), Pallois (5,5), Djidji (4,5) - Thomasson (4), Touré (4), Girotto (3) puis Moutoussamy (5,5), Iloki (4) - Coulibaly (3), Sala (4,5).



Lyon : Lopes (5,5) - Tete (6,5), Marcelo (7), Morel (6), F.Mendy (5,5) - Tousart (5,5), Ferri (5) - Traoré (7), Fekir (Cap.) (6,5), Cornet (5,5) - Mariano (4,5).





LES CONSÉQUENCES



Auteurs d'un match décevant, les hommes de Claudio Ranieri s'en sortent bien. Dominés dans les grandes largeurs et imprécis techniquement, les Nantais se contenteront de ce point arraché de haute lutte. Au classement, les Jaune-et-Vert grimpent provisoirement à la onzième place, avec quatre unités au compteur.



Supérieurs aux Canaris, les Lyonnais pourront nourrir des vrais regrets. Les Gones ont beaucoup gâché en attaque et enchaînent un deuxième match nul, après celui concédé face à Bordeaux (3-3), le week-end dernier. Toujours invaincus, les protégés de Bruno Genesio sont quatrièmes, crédités de 8 points.