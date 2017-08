Critiques

Lire la critique de Death Note

Oh mon dieu je sens que cet article va être compliqué à écrire. Vu le film traité et le fait que nous soyons sur internet qui a son historique de surréactions, trouver un angle d’attaque n’est pas simple. Disponible depuis à peine hier que nous avons déjà des centaines de personnes qui pleurent le viol de leur enfance. Je suis prêt à parier que le réalisateur a déjà eu son lot de menaces d’adolescents en colère qui réclament son suicide, sans doute sans même avoir vu le film en question !Contrairement à eux, je ne souhaite pas sa mort. Il va être le réalisateur derrière l’affrontement entre King Kong et Godzilla en 2020 et je voudrais voir ça s’il vous plait. Et pour être tout à fait franc avec vous, je ne voulais même pas voir ce film en premier lieu ! Je n’ai pas lu le mangas de base et je m’en fiche pas mal d’ailleurs. Les mangas ne sont pas ma tasse de thé en très grande majorité. C’est tout ce déferlement de haine soudain qui m’a intrigué.est presque vendu comme étant le nouveausi je lis certains avis sur la toile !Je me suis donc dit que je vais exposer le mien. Avec une différence majeure : je vais juger. Je ne vais pas juger. Je ne le peux pas, étant donné que je n’ai lu aucun des tomes et que je n’ai vu aucun épisode. Mais surtout, je ne le veux pas. Parce que sinon je risquerais de pleurer le viol de ma non-enfance avec exagération sur Twitter. Je le fais déjà dans la vraie vie de manière constante sur bien trop de licences, pourquoi s’en rajouter une de plus volontairement ?