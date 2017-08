Jeux Vidéo

[video]https://www.youtube.com/watch?v=y0b__MdSkuQ[/video]

GameCritik c'est notre émission consacrée au jeuxvidéo sur PassionJapan, vous retrouverez régulièrement des vidéo test, des critiques ainsi que des analyses. Pour la cette nouvelle émission, GameCritik se penche sursortie le 15 août 2017 sur Nintendo Switch, Ps4, Xbox One et fin août sur PC. Le jeu est développé paret publié par Sega.Jouez avec Sonic, Tails, & Knuckles et parcourez des zones entièrement nouvelles et des classiques entièrement ré-imaginés, chacun rempli de surprises et de boss puissants. Le nouveau Drop Dash de Sonic, le vol de Tails et les capacités d'escalade de Knuckles vous aiderons pour surmonter les robots du mal de Dr. Eggman. Découvrez une myriade de chemin et secrets cachés jamais vus !