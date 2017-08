Le Shenmue Passport est le quatrième disque de Shenmue. Il donnait accès au site web qui ouvrait alors du contenu supplémentaire lié au jeu, tels que des clips de musique et de clips vidéo, destinés à améliorer l'expérience du joueur. Cela imposait une session en ligne sur Internet, malheureusement les serveurs Shenmue ayant fermé en mars 2002, le déblocage de ces contenus étaient devenus impossible... jusqu'à aujourd'hui.Phantom River Stone diffuse ce mod à appliquer au disque Shenmue Passport permettant de sauter la vérification d'une connexion Internet, l'accès à la section "en ligne" du disque est alors possible.

posted the 08/25/2017 at 05:51 PM by sussudio