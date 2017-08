L'Olympique Lyonnais sera placé dans le groupe E de la C3 et affrontera Everton (Angleterre), l'Atalanta Bergame (Italie) et l'Apollon Limassol (Chypre). Quant au mercato, Cornet ne serait pas insensible au Borussia Dortmund qui ferait dans les prochains jours une offre comprise entre 15 & 20 millions d'euros. Côté arrivée, le milieu du Celta Vigo Pape Cheikh Diop (20 ans), sur qui l'OL s'est positionné depuis quelques semaines pourrait déjà être bouclé dès ce vendredi selon L'Equipe.

posted the 08/25/2017 at 11:59 AM by gat