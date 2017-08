Bonsoir, Jef Kaplan, décidemnt très bavard cette semaine nous présente les changement effectués sur Ange et DvaAinsi Ange voit son rez passer d'ulti à capacité secondaire, avec un temps de recharge long, mais en revanche seul un joueur sera ressuscité, fini le full team...Augmentation de ses DPSNouvelle ulti : Valkyrie : quitte à avoir des ailes dans le dos, autant que ça serveainsi Ange va littéralement voler, de plus toutes ses facultés sont augmentées, plus de DPS, de soins et de boost !ça donne limite l'impression d'avoir à faire avec un nouveau personnage, voyons comment les joueurs d'Ange digèrent ce reworkAlors notre geek coréenne voit sa matrice défensive diminuée de moitié !Ouais carrément, là encore on ne peut pas dire qu ils aillent en douceur, ceci dit en compensation elle se voit dotée d'une nouvelle capacité secondaire : un lance missile !En effet elle aura la possibilité d'envoyer une salve de micro missiles explosant à l'impact, et provocant des dégâts dans un faible rayon autour de la détonation.De plus il sera possible d'utiliser à la fois les boosters et ses capacités de tirs en même temps !Bref Dva semble partie pour avoir un rôle encore plus agressif qu'il ne l'est déjà, en revanche elle sera beaucoup plus simple à détruire et aura plus à craindre de certaines ultis ( orbes à graviton, éclosion mortelle, ect...)Tout ceci est à l’essai sur ptr exclusivement sur pc.A la prochaine !(fan art par Alex Chow lien ici