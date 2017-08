Parfait pour jouer a resident Evil 2/3/CVX en 60hz-ouvrir dolphin, puis cliquer l'icône "config"-choisir l'onglet "path"-cliquer sur "add" puis choisir où est le dossier des jeux de GC ou wii puis "ok"-logiquement, dolphin devrait montrer les jeux qui sont dans ce dossier-faire clic droit sur un jeu puis "properties"-choisir l'onglet "AR codes" puis "add"-insérer le code en prenant soin de virer les espaces ou autres saletés du genre afin de laisser le code seul-lui donner un nom au code puis "ok" et "close"-revenir à dolphin puis cliquer sur "config"-à l'onglet "general", cocher "enable cheats"-revenir à dolphin et cliquer sur "tools" dans la barre principale du haut-à "tools", choisir "cheats manager"-cliquer sur le code qu'on a créé précèdement puis sur "apply"-terminé! Logiquement, dans le jeu, si le code correspond à bonne version du jeu (pal, usa, jap etc), le code doit fonctionner.