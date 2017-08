C'est en lisant des articles sur le site DreamcastJunkyard que je suis tombé sur ce projet de crowfunding sur indiegogo pour créer une alimentation de remplacement pour Dreamcast. Le mec demande 5000 dollars pour pouvoir s'y mettre et d’après le site, l'alim génère moins de chaleur que celle d'origine.Ça tombe bien, j'ai quatre Dreamcast HS (alim ou bloc optique hs) qui attendent d’être réparerD'ailleurs, je vous conseille vivement de récupérer les Dreamcast HS si vous les trouver pour une misère. Si c'est un problème d'alimentation, ce problème sera bientôt résolu avec le DreamPSU et si c'est le lecteur optique qui a lâcher, il existe deux alternative (carte sd ou usb) qui coute un peu cher mais qui seront un de ces quatre copié par les chinois.

posted the 08/24/2017 at 10:26 AM by sussudio