News

Mardi dernier la page Kickstarter de Muv-Luv a annoncé que la version anglaise de Muv-Luv Alternative sortira le 19 Septembre sur Steam. Le prix n'a pas encore été annoncé.Les Backers ayant Le BackerKit peuvent déjà essayer une version Beta du jeu.Dans Muv-Luv Alternative Shirogane Takeru se réveille 3 ans après la fin de Muv-Luv Unlimited mais se retrouve de nouveau dans sa chambre (cf Muv-Luv Unlimited). Il pense alors que tout se qu'il a fait jusqu'a maintenant n'était qu'un rêve, mais il réalise vite que quelque chose cloche et découvre alors qu'il a été renvoyé dans le temps plus précisement au début des événements de Muv-Luv Unlimited. Ayant eu du mal à accepter le Plan Alternative V dans Unlimited. Il décide d'aider le professeur Kouzuki à finaliser Alternative IV et sauver cette fois ci l'Humanité.Cependant même si au début certains événements suit ceux déroulés dans Unlimited, Takeru va très vite faire suffisamment la différence dans d'autres événements si bien que la timeline va considérablement changer en entrainant de nouveaux événements dans son sillage.- Une fois Muv-Luv Alternative sorti, l'équipe de développement va se concentrer sur les portages des versions PsVita.- Muv-Luv "Photon Flower" et "Photon Melody" deux spin-off sont prévu pour plus tard sur PC.