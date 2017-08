Monsterworld

Suite spirituelle à la sérievalidée par le créateurqui collabore avec l'équipe de développement, le jeu nous permettra d'incarner un chevalier du nom decapable de prendre la forme de différents animaux ayant chacun des capacités propre pour affronter sonqui souhaite détruire le royaume à l'aide de sa magie noir.Le jeu est présenté comme "".La bande son est signée d'une très grande équipe composée deetqui reprendront certain thèmes connus de la série mais auront aussi l'opportunité de créer de nouveaux thèmes inédits.Voici quelques images et vidéos issues de la Games conférence de Cologne les développeurs y ont ramené la version Switch qui apparemment serait jouable sur le salon.Le jeu tournera à 60fps pour une résolution de 1080pUne version physique est aussi prévue grâce à un vote sur Twitter et facebook.