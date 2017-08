Séries TV

Lire la critique de la saison 1 de Marvel's The Defenders

La série était annoncée en 2015 comme étant le point culminant du Marvel Cinematic Universe sur Netflix. Réunissant les personnages de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist au sein d’une même équipe (qui auraient bien évidemment chacun leur propre série auparavant), Marvel’s The Defenders était vu comme l’équivalent d’un film Avengers dans le monde des séries. Le succès était quasiment toujours au rendez-vous, que ça soit au niveau public avec une grande exposition, mais aussi auprès des critiques. Je dis bien quasiment toujours. Iron Fist, considéré comme le Poochie de la bande (référence aux Simpson pour les 2 du fond qui n’ont pas compris), récolta des critiques pas vraiment positives.C’est donc sur un goût de déception que nous attendions de voir enfin ce vers quoi tout ceci nous amenait depuis la première saison de Daredevil. Les 8 épisodes de la première saison étant disponibles depuis le 18 août, il était temps de passer son vendredi soir devant son écran à regarder des super-héros autour d’une petite mousse et d’une pizza. Bref, le meilleur programme qu’un vendredi soir puisse nous offrir ! Oui, je ne risque pas de tomber dans la dépression étant donné les objectifs ridiculement bas que je me fixe dans ma vie au quotidien. C’est ça la clé du bonheur les amis.Mais je vais arrêter de vous prodiguer d’excellents conseils de vie. Concentrons-nous plutôt sur notre superbe équipe de super-héros ! Et aussi Iron Fist.