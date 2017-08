Critiques

Lire la critique d'Hitman & Bodyguard

« Jamais on atteindra la saga de L’Arme Fatale, mais ça ne va pas nous empêcher d’essayer ! »– Tous les producteurs de tous les Buddy Movies.Pour ceux qui ne connaissent pas ce sous-genre, tout d’abord bienvenue dans le vrai monde car il était temps de sortir de votre grotte. Il s’agit d’un sous-genre du film d’action mettant en scène 2 personnages atypiques amenant un rythme comique dans un film d’action de par leur différence de style. Le meilleur exemple étant justement le duo Murtaugh / Riggs de la saga L’Arme Fatale. On en a eu des très bons, mais aussi des très mauvais.La question est donc pour Hitman & Bodyguard de savoir si il s’agit ici d’un bon Buddy Movies ou d’un mauvais Buddy Movies. Les deux acteurs choisis pour ce film étant Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds, j’avais bon espoir quant au divertissement que le film m’offrirait. Mais sachant que le réalisateur derrière le film était Patrick Hughes à qui nous devons le terriblement ennuyeux The Expendables 3, je n’allais pas non plus en salle en sachant que je passerais forcément un bon moment.